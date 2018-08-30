РБК: в 10% больниц не хватило бы денег на зарплаты немедицинскому персоналу в случае выполнения «майских указов»

В 2017 года в случае выполнения «майских указов» президента России Владимира Путина в 864 больницах, то есть в каждой десятой, не хватило бы денег на выплату зарплат немедицинскому персоналу. Такие выводы сделал РБК, который изучил данные о 7,3 тысячах медучреждений, разместивших свою отчетность на сайте о государственных организациях bus.gov.ru.

По версии издания, средства бы закончились на оплату труда работников, которые не являются медиками: бухгалтеров, уборщиков и т. д.

В 2287 больниц средняя зарплата немедицинского персонала оказалась бы меньше прожиточного минимума в регионе. В 3311 медучреждениях их зарплатыв случае выполнения «майских указов» достигли бы выше прожиточного минимума, и только в 814 больницах они были бы больше средних по региону.

«Исходя из этого можно сделать предположение, что на конец 2017 года майские указы не могли быть реально исполнены в большинстве российских медицинских учреждений», — пишет РБК.

В 2012 году Путин поручил правительству, чтобы к 2018 году зарплаты врачей достигли 200% от средней по региону, а медсестер и санитаров до 100%. В декабре 2017 года президент отмеччал, что «майские указы» исполнены на 93–94%. С того момента сотрудники государственных учреждений и больниц заметили резкое повышение зарплат. Об этом сообщалось накануне президентских выборов 18 марта.