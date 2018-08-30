Участники рынка блокчейна предложили Минфину наделить майнеров статусом самозанятых

Российская ассоциация криптовалют и блокчейна (РАКИБ) и компания «КриптоЮниверс» направили министру финансов Антону Силуанову письмо с предложением наделить майнеров статусом самозанятых, пишет «Коммерсант».

Частных майнеров хотят обложить налогом на профессиональный доход в размере 3-5%. Ассоциация одновременно предложила создать «легальную схему конвертации криптовалюты в рубли». По мнению авторов письма, данные меры легализуют доход майнеров, что позволит приносить дополнительные налоговые отчисления в государственный бюджет.

«Считаем, что выход криптоэкономики из тени — неотъемлемый этап ее развития. Необходимо отнести эту деятельность к профессиональной, чтобы привлекать в нее инвестиции», — заявил президент РАКИБ Юрий Припачкин.

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Криптовалюта — разновидность цифровой валюты, которая работает на основе технологии блокчейн только в сети Интернет. Выпуск в обращение валюты, или майнинг, происходит посредством работы миллионов компьютеров по всему миру с использованием программы для вычисления математических алгоритмов.

По оценкам «КриптоЮниверс», в России работают около 350 тысяч частных майнеров криптовалют. Компания оценивает налоговые потери от отсутствия регулирования их деятельности более чем в 2 миллиарда рублей ежегодно.

В конце мая 2018 года Государственная дума приняла в первом чтении законопроект «О цифровых финансовых активах». Законопроект вводит понятия цифровых активов — криптовалюта и токен, признанные имуществом, которое можно покупать и продавать. При этом устанавливается, что они не являются законным средством платежа на территории России.