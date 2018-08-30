Forbes составил первый рейтинг самых влиятельных россиян. Список «автоматически» возглавил Путин

Российский Forbes составил первый рейтинг самых влиятельных россиян, в который вошло 100 человек. Список «автоматически» возглавил президент России Владимир Путин, который находится на втором месте в глобальном рейтинге самых влиятельных людей мира.

Второе место занял глава Сбербанка Герман Греф. На третей и четвертой позиции значатся председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер и глава «Роснефти» Игорь Сечин соответственно. Следом идет премьер-министр Дмитрий Медведев (5-ое место), гендиректор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов (6-ое место) и глава Центробанка России Эльвира Набиуллина (7-ое место).

Завершают десятку самых влиятельных россиян директор ФСБ Александр Бортников (8-е место), гендиректор РЖД Олег Белозеров (9-ое место) и президент «ЛУКОЙЛА» Вагит Алекперов.

Мэр Москвы Сергей Собянин находится на 13-ой строчке рейтинга, министр иностранных дел России Сергей Лавров на 21-ом месте. Сразу следом за ним идет генпрокурор России Юрий Чайка. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский замыкает сотню самых влиятельных людей России по версии Forbes.

Составители рейтинга отметили, что в лонг-листе находилось около 1500 человек. Каждого из них они оценивали по нескольким параметрам, в частности по размеру выручки (активов у банкиров и бюджета под управлением у чиновников), по приближенности к партии власти и президенту и возможности влиять на жизнь людей.

В мае 2018 года американский Forbes опубликовал список самых влиятельных людей мира. Владимир Путин, возглавлявший рейтинг в 2017 году, лишился первой строчки, уступив председателю КНР Си Цзиньпину. Президент США Дональд Трамп опустился на третью строчку.