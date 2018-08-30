В Нижнем Тагиле прекратили дело против пенсионерки за организацию митинга

В Нижнем Тагиле прекратили дело против пенсионерки Ирины Куценок, обвиняемой в проведении несогласованного публичного мероприятия (ч. 2 ст. 20.2 КоАП). Об этом «Новой газете» рассказал руководитель юридической службы «Апология протеста» Алексей Глухов.

Дело закрыли в связи с отсутствием состава преступления. Об отсутствии правонарушения высказывалась на суде региональный уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова. «По просьбе стороны защиты суд даже уведомил прокурора, но тот лишь сообщил о готовности обжаловать решение, по сути отказавшись поддерживать государственное обвинение», — сообщил Глухов.

По его словам, пожаловавшаяся на пенсионерку глава местной администрации Марина Сельская на суд не пришла, поскольку сейчас находится в отпуске.

Жительница уральского села Покровское Ирина Куценок расклеивала объявления о приезде съемочной группы «Вести Урал», которые должны были сделать сюжет о том, что в населенном пункте с 1 июня нет горячей воды. На листовке была фраза «Сбор у клуба», которая и стала поводом для возбуждения дела.

В полиции не указали, какой вид публичного мероприятия пыталась провести Куценок. Как она рассказывала, чиновники обвиняли ее в организации «несанкционированного собрания». «Очень сомнительно, что встреча с журналистами может регулироваться законом о митингах. Но даже если считать это собранием, то для него не требуется уведомлений», — подчеркнул Глухов.