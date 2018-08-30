Россия оказалась лидером по инвестициям в Украину в 2018 году

Доля российских инвестиций в украинскую экономику составила 436 млн долларов (около 35%) за первое полугодие 2018 года, она является самой большой среди всех других государств. Такие выводы следуют из отчета Государственной службы статистики Украины.

Всего иностранные инвестиции в Украину составили 1,259 млрд долларов. Среди стран, вложившихся в украинскую экономику, есть Кипр (219 млн долларов) и Нидерланды (207,7 млн долларов). Кроме того, деньги вкладывали Австрия, Польша, Франция и Великобритания.

Согласно отчету, 60% этих средств (750 млн долларов) направили в финансовую и страховую сферы. Оставшиеся деньги распределили между оптовой и розничной торговлей, промышленностью, сферой информации и телекоммуникации.

Напомним, в марте 2018 года украинское правительство разорвало программу экономического сотрудничества с Россией на 2011–2020 годы, которая предусматривает устранение торговых барьеров между странами и сотрудничество в энергетическом секторе.

Программа экономического сотрудничества между Москвой и Киевом была подписана в июне 2011 года и должна была действовать до 2020 года. В ней указывались приоритетные направления и цели сотрудничества двух стран, они касались сферы энергетики, судостроения, сельского хозяйства, транспорта и туризма, а также социально-гуманитарной сферы.