Устроившего взрыв в «Перекрестке» отправили на принудительное лечение

Суд в Санкт-Петербурге отправил обвиняемого в организации взрыва в супермаркете «Перекресток» Дмитрия Лукьяненко на принудительное лечение. Об этом сообщила Объединенной пресс-службы судов города в телеграмм-канале.

Согласно информации пресс-службы, Лукьяненко будет проходить лечение в Петербургской психиатрической больнице специализированного типа с интенсивным наблюдением до декабря 2018 года.

Ранее СМИ уже сообщали, что Лукьяненко направили на психолого-психиатрическую экспертизу и специалисты, по информации источников издания 78.ru, признали его невменяемым.

Дмитрия Лукьяненко задержали 30 декабря. На следующий день ему предъявили обвинение в совершении теракта. По информации СК, недалеко от места взрыва мужчина спрятал две флэшки, на которых содержалась информация о причинах совершенного деяния и фотографии взрывного устройства.

Лукьяненко рассказывал, что совершил взрыв из-за «ненависти к организаторам и адептам психологических тренингов, которые он ранее посещал».

В частности, обвиняемый упоминал школу «ДЭИР» (Дальнейшее энерго-информационное развитие, семинары по повышению благосостояния и улучшению здоровья), которая находится в в нескольких сотнях метрах от супермаркета «Перекресток», в котором была заложена бомба.