Правительство изменило структуру руководства Фонда кино

Правительство внесло изменения в устав Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии (Фонда кино). Новый текст устава опубликован на сайте кабинета министров.

Новый текст устава сокращает до трех лет полномочия всех руководителей Фонда кино и вводит третий орган управления — совет фонда, который будет его высшим коллегиальным органом.

Выполнявший эти функции попечительский совет теперь будет осуществлять только надзорные функции. Совет фонда будет утверждать бюджет Фонда и выбирать организации, которым будет оказана помощь в производстве и прокате фильмов.

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Как и ожидали эксперты, хотя членов совета и исполнительного директора будет утверждать правительство, оно будет выбирать из кандидатов, предложенных министерством культуры, что усилит влияние министерства над Фондом.

Членами нового совета фонда могут быть «представители органов государственной власти, в том числе министерства культуры, творческих союзов, организаций вещания государственных общедоступных телеканалов, организаций кинематографии, в том числе осуществляющих прокат фильмов, и иных организаций, а также деятели культуры». При этом, согласно новому уставу, нельзя одновременно быть членом и попечительского совета, и совета фонда.

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О подготовке Минкультом нового устава Фонда кино СМИ сообщили 13 августа. Помимо выдвижения министерством культуры кандидатов на должность главы фонда, предложения Минкульта включали в себя также контроль над расходованием денег на поддержку российских фильмов. До вступления в силу поправок назначением главы и контролем за расходом бюджетных денег занимался сам фонд.