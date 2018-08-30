В Бурятии сотрудники колонии рассказали омбудсмену о «камере пыток»

Сотрудник исправительной колонии №2 в Улан-Удэ рассказал уполномоченному по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой во время ее незапланированного визита о «камере пыток», а потом «по неизвестным причинам» решил «не продолжать участие в обходе колонии», говорится в сообщении на сайте омбудсмена.

Согласно информации на сайте, камерой пыток была названа пустующая камера в Едином помещении камерного типа (ЕПКТ). Однако выяснить омбудсмену для чего необходимо помещение, так и не удалось.

«Заместитель начальника колонии сообщил, что возможно он (начальник — прим.ред.) находится в отпуске. Иные присутствующие сотрудники выразили мнение о шутливом характере заявления о наличии камеры для пыток», — говорится в сообщении.

Жамбалова обратилась в специализированную прокуратуру и руководству управления ФСИН России по республике Бурятия. «По данному факту проводится служебная проверка. Пока опубликованная информация недостоверна», — заявили «Новой газете» в пресс-службе регионального ФСИН.

В ЕПКТ содержатся злостные нарушители из исправительных колоний №1, № 8, № 2. Содержание осужденных в ЕПКТ приравнивается к тюремному заключению, где разрешается получить одну посылку и одно краткосрочное свидание в течение 6 месяцев.

Напомним, в 2018 году «Новая газета» опубликовала два видео с избиением заключенных сотрудниками ярославской колонии. №1. На одной видеозаписи, которая была сделана в конце 2016 года, сотрудники ФСИН заставляют заключенных бегать по коридору и бьют их руками и дубинками.

Другое видео, датированное июнем 2017 года, было сделано также с помощью видеорегистратора, который обязан носить каждый сотрудник ФСИН. На видео мужчины в форме несколько минут по очереди бьют заключенного Евгения Макарова дубинками и кулаками по ногам, а также льют ему на голову воду из ведра. По первому делу арестованы 11 сотрудников колонии, еще один находится под домашним арестом, по второму еще два сотрудника.