Умер Иосиф Кобзон

На 81-м году жизни скончался народный артист СССР, депутат Госдумы, певец Иосиф Кобзон. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на помощника супруги певца.

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В 2005 году у Кобзона было диагностировано онкологическое заболевание. Летом источники СМИ сообщали, что артист находится в стабильно тяжелом состоянии и проходит курс химиотерапии.

В конце июля стало известно, что артиста госпитализировали и подключили к аппарату вспомогательной вентиляции легких. Тогда пресс-секретарь Кобзона Варвара Виноградова заявила, что госпитализация певца была плановой и в реанимацию его не переводили.

Напомним, Кобзон родился 11 сентября 1937 года в городе Часов Яр (Донецкая область, Украина). В 9 лет выступил в Кремле перед секретарем ЦК ВКП(б) Иосифом Сталиным, спев песню «Летят перелетные птицы».

После армии Кобзон поступил на вокальный факультет Государственного музыкально-педагогического института имени Гнесиных (ныне Российская академия музыки имени Гнесиных). Слава пришла к певцу через год после окончания вуза, когда он спел дуэтом с однокурсником Виктором Кохно на Всесоюзном радио. Певец объявил о конце своей концертной деятельности в 2012 году, однако и после этого года выступал на сцене.

Кобзон вел также политическую деятельность. В 1990 году Кобзон стал депутатом Верховного совета СССР. В 1997 году он впервые пришел работать в Госдуму. С 2011 года занимал пост первого заместителя председателя думского комитета по культуре. В партии «Единая Россия» состоит с 2007 года.

С 1995 года Кобзону не выдавали визу в США, въезд в свою страну закрыли Латвия и Украина. В октябре 2002 года Кобзон вместе с политиком Ириной Хакамадой вывели из захваченного террористам Театрального центра на Дубровке женщину и троих детей.