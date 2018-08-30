Мать Анны Павликовой потребовала привлечь к ответственности провокатора из дела «Нового величия»

Юлия Павликова, мать 18-летней фигурантки дела «Нового Величия» Анны Павликовой, подала заявление в прокуратуру и Следственный комитет с требованием привлечь к ответственности свидетеля по делу Руслана Д., который, предположительно, является сотрудником правоохранительных органов и был внедрен в группу молодых людей, обвиняемых в создании экстремистского сообщества. Копия заявления имеется в распоряжении «Новой газеты».

Павликова считает, что Руслан Д. (он же свидетель Константинов, все остальные его данные засекречены), должен быть привлечен к ответственности по ч.4 ст. 150 УК РФ (Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления) . По словам Анны Павликовой, тот с самого начала знал, что она является несовершеннолетней. Более того, во время допроса он лично назвал дату рождения девушки, указав, что узнал ее из соцсетей.

«Он вовлек мою несовершеннолетнюю дочь Аню путем уговоров и обещаний в экстремистское сообщество, о чем свидетельствуют многочисленные сообщения от него в адрес Ани с уговорами вернуться в сообщество, когда она уже его покинула. <…> Руслан Д. осуществлял угрозы в ее адрес для того, чтобы она не выходила из «Нового величия» и приходила на собрания и митинги», — говорится в заявлении Павликовой.

«Это дело жесточайшая провокация взрослого человека, владеющего технологией и методикой воздействия с целью организации преступления. Это он организатор, а не Костыленков (другой фигурант дела – ред.). Это видно по скриншотам переписки Павликовой: Руслан Д. дважды не дал ей уйти из организации, чтобы она в итоге стала обвиняемой. Он в своих показаниях вовсе не упоминает о внедренных сотрудниках и не призывает их к ответственности, хотя они также являлись участниками организации. Значит, он отлично знал кто они и с какой целью участвуют в организации», – говорит адвокат Павликовой Ольга Карлова.

Также исполнительный директор движения «За права человека» Лев Пономарев, родители и адвокаты обвиняемых по делу «Нового величия» ходатайства о прекращении уголовного дела.

Напомним, фигуранты дела «Нового величия» были заключены под стражу 16 марта решением Дорогомиловского районного суда Москвы. Их обвиняют по ст. 282.1 УК РФ (организация экстремистского сообщества). После общественного резонанса двоих девушек — 18-летнюю Анну Павликову и 19-летнюю Марию Дубовик — перевели из СИЗО под домашний арест. Под стражей остаются четверо фигурантов дела.

Согласно материалам дела, человек под ником «Руслан Д.» предложил активистам преобразовать оппозиционный чат в политическое движение, сам написал политическую программу «Новому величию» и арендовал помещение для проведения «учредительных собраний». Позже стало понятно, что он был осведомителем или даже штатным сотрудником спецслужб.

В августе московская прокуратура в ответ на заявление депутата Валерия Рашкина сообшила, что не видит оснований для проверки действий правоохранительных органов, так как фигуранты дела «Нового величия» действовали добровольно.