СМИ сообщили об отказе Mail.ru размещать рекламу «Единой России» со слоганом «партия президента»

Компания Mail.ru Group, владеющая соцсетями «ВКонтакте» и «Одноклассники», не стала размещать предвыборные ролики партии «Единая Россия» со слоганом «партия президента». Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на представителя регионального избирательного штаба партии. Пресс-секретарь Mail.ru Group отказалась от комментариев.

Mail.ru Group, по словам источника Znak.com, потребовала у партии документы, официально подтверждающие поддержку партии Владимиром Путиным.

«Естественно, никаких официальных документов о поддержке партии Путиным нет. Да они и не требуются по закону. Мы не используем фото или видео с президентом. Только само слово „президент“. Однако Mail.ru настаивает на своем праве отклонять любые агитационные материалы. Для них негласные решения, принимаемые на Старой площади, не указ», — рассказал он изданию.

Читайте также Колонизация интернета. К выборам 2018 года в Кремле научились работать с Сетью

Согласно требованиям к предвыборным агитационным материалам соцсети «ВКонтакте», необходимо письменное согласие человека, если его изображение или высказывание о кандидате используется при агитации.

О том, что Администрация президента на фоне низких рейтингов партии позволила ей использовать слоган «„Единая Россия“ — партия президента» на выборах в проблемных регионах, 22 августа сообщил РБК. Разрешение получили Иркутская и Владимирская области, где состоятся выборы в заксобрания, а также Екатеринбург — там на 9 сентября намечены выборы в городскую думу.

Изменения в правилах «ВКонтакте» о размещении политической рекламы произошли накануне думских выборов 2016 года. Исключение было сделано для «предвыборной агитации на территории РФ при соблюдении всех требований», до этого была запрещена любая политическая реклама.

Читайте также Волонтеры прорвутся в дома. Московские власти ведут беспрецедентную подготовку к выборам мэра

В начале января пользователи заметили, что с помощью рекламных инструментов «ВКонтакте» продвигаются публикации мэра Москвы Сергея Собянина из специального сообщества, которые не попадали под «предвыборную агитацию».

Представители соцсети заявили, что продвижение личного блога Собянина не противоречит правилам сети о запрете политической рекламы. Сам блог они назвали «информированием граждан об актуальных неполитических новостях».