Власти Петербурга приостановили выселение «Мемориала»

Комитет имущественных отношений Петербурга приостановил работу по расторжению аренды здания на Разъезжей улице с правозащитной организацией «Мемориал». Копию ответа губернатора города Георгия Полтавченко опубликовал в фейсбуке депутат Петербургского законодательного собрания Борис Вишневский.

«Надеюсь, что „Мемориал“ сможет и дальше работать на прежнем месте», — написал Вишневский, отметив, что, согласно письму, комитет имущественных отношений проведет «дополнительную работу в отношении указанного помещения». В ответе не уточняется, что именно сделает комитет, результаты его работы станут известны к концу сентября.

Вишневский также поблагодарил омбудсмена Александра Шишлова, который, по его словам, обсуждал возможное выселение с губернатором Полтавченко.

Напомним, о возможном выселении «Мемориала» из здания на Разъезжей улице, которое она занимала более 20 лет, стало известно 16 августа. Комитет имущественных отношений тогда сообщил «Мемориалу» об отказе в продлении договора аренды, не уточняя причин на это.

Вишневский отмечал, что у властей до этого не было претензий к организации как к арендаторам: «Условия договора они не нарушали, арендную плату вносили вовремя, ущерба помещению не причиняли».