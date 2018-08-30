Минобороны проведет масштабные учения в Средиземном море

Россия проведет масштабные учения в Средиземном море с участием группировки сил Военно-морского флота и Воздушно-космических сил, сообщает ТАСС со ссылкой на министерство обороны.

В маневрах, которые пройдут с 1 по 8 сентября, примут участие 25 кораблей и 30 самолетов. Районы проведения учения не были сообщены, однако, как добавляют ТАСС, они будут заблаговременно объявлены «опасными для судоходства и полетов».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков связал проведение учений с ухудшением ситуации в районе Сирии: «Вокруг Идлиба ситуация оставляет желать лучшего. Действительно, этот рассадник террористов, который там образовался, не сулит ничего хорошего, если продолжится подобное бездействие».

Провинция Идлиб – последняя из зон деэскалации, которую удерживают оппозиционные правительству Сирии группировки. 29 августа Reuters сообщили о готовящемся наступлении войск сирийского президента Башара Асада на провинцию Идлиб — его точная дата неизвестна.

Накануне «Известия» рассказали об усилении группировки военных кораблей у берегов Сирии в Средиземном море. Эти данные вскоре подтвердили израильской газете Haaretz представители НАТО, назвав число мобилизованных военно-морских сил «значительным».

Власти России также заявили, что располагают данными о подготовке провокации с применением химоружия в Сирии. 25 августа об якобы готовящейся инсценировке химатаки спецгруппой боевиков, обученных британской частной военной компанией «Олива», сообщал представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Представитель министерства иностранных дел Мария Захарова на брифинге 30 августа рассказала, что бочки с хлором для инсценировки химатаки были якобы доставлены в Идлиб. Туда также прибыли представители движения «Белые каски» с видеоаппаратурой, которые, по ее словам, будут снимать атаку.

По данным агентства Bloomberg, советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на встрече с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым предупредил Москву, что США готовы нанести удар по Сирии, если войска Асада использует химоружие для возвращения под контроль территории на севере провинции Идлиб.

Болтон заявил, что у США есть информация о готовности войск Асада при поддержке российских военных взять под контроль эту часть страны (на данный момент этой территорией управляют боевики), а для проведения операции может быть использовано химоружие.

Напомним, 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли совместные удары по Сирии. Это стало ответом на предполагаемую химическую атаку в городе Дума, ответственность за которую запад возложил на правительственные войска Асада. В России назвали химическую атаку в Сирии «инсценировкой».