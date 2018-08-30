В США приговорили к 9 годам тюрьмы бывшего вице-президента ФИФА

Суд в Нью-Йорке приговорил бывшего вице-президента Международной федерации футбола (ФИФА) Хуана Анхеля Напоута к девяти годам тюремного заключения из-за получения взяток 3,4 млн долларов. Об этом сообщило агентство Reuters.

Напоута также признали виновным в том, что он требовал взятку в размере 25 млн долларов. Суд обязал бывшего вице-президента также выплатить штраф в размере млн долларов и принял решение конфисковать еще 3,5 млн долларов.

По этому делу также проходят бывший президент Бразильской конфедерации футбола Хосе Мария Марин, его приговорили к четырем годам за взятки на сумму 6,55 млн долларов. Еще одного фигуранта дела, бывшего главу Федерации футбола Перу Мануэль Бурга оправдали.

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Напомним, скандал в ФИФА начался после задержания в Цюрихе в конце мая 2015 года высокопоставленных чиновников организации, в том числе бывшего директора по развитию ФИФА, экс-президент Федерации футбола Никарагуа, вице-президента ФИФА, члена исполкома и президента Федерации футбола Венесуэлы .

После этого под стражу взяли экс-президент Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ), а также осужденного 30 августа Напоута.