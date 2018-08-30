Из «Яндекс.Видео» исчезли ссылки на пиратский контент после угроз Роскомнадзора заблокировать ресурс

Компания «Яндекс» убрала из поиска все ссылки на страницы с контентом, который требовал удалить холдинг «Газпром-медиа» для минимизации риска блокировки. Об этом говорится в телеграм-канале «Яндекса».

«Блокировка Яндекс.Видео привела бы к недоступности всего yandex.ru, поскольку этот сервис размещается по адресу https://yandex.ru/video/, а большинство провайдеров могут блокировать трафик только по доменному имени — в случае Яндекс.Видео это yandex.ru», — поясняется в сообщении.

При этом в компании отметили, что «Яндекс» не мог удалить контент, так как его не размещает. Компания также не может отделить «спорный контент от легального», поэтому среди удаленных ссылок могут быть и ссылки на ресурсы, где контент размещен самим правообладателем.

«В результате пользователи потеряли возможность отыскать легальный контент на Яндексе, а ресурсы «Газпром-медиа», вполне возможно, лишились части трафика», — заявили в «Яндексе».

Напомним, 24 августа холдинг «Газпром-медиа» потребовал от «Яндекса» удалить ссылки на пиратский контент из списка выдачи в поисковике. Холдинг это объяснил решением Мосгорсуда. Спустя четыре дня в Роскомнадзоре предупредили «Яндекс», что у компании есть трое суток на удаление ссылок, в противном случае вечером 30 августа начнется блокировка сервиса «Яндекс.Видео».

В компании заявили, что требования Роскомнадзора о блокировке пиратского контента из выдачи «Яндекс.Видео» является «необоснованным и не соответствуют законодательству».