У российского Forbes сменился владелец. Уволенный ранее Николай Усков вернется в издание

Бизнесмен Александр Федотов продал журнал Forbes другому бизнесмену Магомеду Мусаеву, которого СМИ называют зятем экс-главы Дагестана Рамазана Абдулатипова. Об этом сообщило РБК.

По информации «Ведомостей», издателем журнала станет Наталья Гандурина, и.о. главного редактора Николай Мазурин, а редакционным директором станет Николай Усков, которого прежний владелец уволил с поста главного редактора.

По словам нового владельца, в журнале будет создан совет директоров, в котором «большинство голосов будет принадлежать независимым директорам»: 1/3 назначит сам Мусаев, другую треть назначит редакция журнала, а остальные места займут те, за кого проголсуют и редакция, и менджмент.

«Я рад, что коллеги поддержали мое предложение пригласить в совет бывших главных редакторов Forbes – Елизавету Осетинскую, Максима Кашулинского и Эльмара Муртазаева», — сказал он.

В пресс-службе ACMG заявили, что Мусаев выкупил 100% долей компании «Ас Рус Медиа», при этом сумму сделки не раскрыли. Правообладатель бренда, компания Forbes Media LLC, продлила до 2023 года лицензию на издание Forbes в России.

Напомним, 9 июня стало известно, что Николая Ускова уволили с должности главного редактора российского Forbes. В конце июля редакция журнала подала иск в прокуратуру на владельцев ACMG: журналисты не обнаружили в августовском номере (№08/2018) утвержденный редакцией текст «Дела семейные» о бизнесе совладельцев группы «Сумма», братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых, обвиняемых в хищении 2,5 миллиардов рублей.

Владелец издательского дома тогда сменил и.о. главного редактора на Андрея Золотова, который до этого возглавлял lifestyle-приложение журнала, а журналисты в тот день лишились доступа к административной панели сайта. В августе журналисты отказались сдавать тексты в новый сентябрьский номер из-за задержки зарплаты.