В Казани задержали двух сотрудников колонии. Их обвиняют в избиении осужденного

Сотрудники правоохранительных органов задержали двух работников исправительной колонии №18 в Татарстане Ленар Гаязов и Андрей Семенов, против них возбудили уголовно дело о превышении должностных полномочий (статья 286 УК РФ). Об этом сообщается на сайте Следственного комитета (СК).

«По предварительной версии, в августе 2018 года в городе Казани сотрудники ФКУ ИК–18 избили одного из осужденных, причинив телесные повреждения в виде множественных кровоподтеков», — говорится в сообщении.

В СК отметили, что во время проверки выяснили, что в 2015 году Гаязов нанес несколько ударов с помощью деревянного предмета по различным частям тела одного из осужденных.

«В настоящее время им предъявлено обвинение, свою вину Гаязов и Семенов не признали. Судом по ходатайству следователя в отношении них избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — добавили в СК.

В ведомстве заявили, что следователь обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу.

Тема пыток в российских колониях получила широкий общественный резонанс после публикации «Новой газетой» двух видео избиений заключенных в ярославской колонии №1. По факту произошедшего Следственный комитет России возбудил два уголовных дела, они объединены в одно производство. По первому делу под следствием находятся 12 человек, по второму — двое. Последних до 20 сентября арестовали 29 августа.

На пытки также пожаловались в Белгородской области.До этого появилась информация о об избиении заключенных в кемеровской исправительной колонии №37. Однако в пресс-службе уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой не подтвердили эту информацию. Уполномоченная по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой также обратилась в прокуратуру с просьбой првоерить информацию о «камере пыток» в исправительной колонии в Улан-Удэ.