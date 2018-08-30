Глава Серпуховского района Шестун прекратил голодовку по настоянию врачей

Глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун прекратил голодовку по настоянию врачей больницы СИЗО-1 «Матросская тишина». Об этом ТАСС рассказала его жена Юлия Шестун.

«По настоянию врачей мой муж начал потихоньку выходить из голодовки, пить соки», — рассказала она, отметив, что ее муж готов продолжать борьбу против своего ареста, который считает незаконным.

О госпитализации Александра Шестуна из СИЗО-2 «Лефортово» на 29-й день его голодовки стало известно 27 августа — с подобной просьбой ко ФСИН ранее обращался глава Совета по правам человека Михаил Федотов.

Тогда также стало известно о новом уголовном деле в отношении Шестуна — о мошенничестве с земельными участками. Через разные компании он якобы скупал и перепродавал земельные участки, за счет чего вместе с местными предпринимателями мог заработать до 150 миллионов рублей.

Ранее в августе суд продлил арест Шестуну до 13 ноября. Шестун находится в СИЗО с 14 июня по обвинению в превышении должностных полномочий, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 286 УК). Дело связано с незаконным выделением четырех земельных участков в деревне Борисово в 2008 году стоимостью около 62 миллионов рублей под строительство торговых центров.

6 августа Шестуну отказали в регистрации на выборах — территориальная избирательная комиссия признала все собранные в его поддержку подписи недействительными. Об участии в выборах вместо Шестуна заявляла его жена Юлия, однако впоследствии суд отменил ее регистрацию.