Правозащитники рассказали о задержании 18-летнего подозреваемого в создании экстремистского сообщества

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве 18-летнего Германа Ткачева, которого подозревают в создании и вовлечении в экстремистское сообщество «Команда наемных головорезов». Об этом сообщило издание RTVi со ссылкой на правозащитницу Аллу Фролову.

По словам Фроловой, по делу проходят еще несколько несовершеннолетних свидетелей (сколько, не уточняется), им всем от 14 до 16 лет. «Родители фигурантов пока не идут на контакт с правозащитниками», — сказала собеседница RTVi.

Правозащитница рассказала, что задержание произошло в мае, когда несовершеннолетние праздновали день рождения «самого старшего участника, который, по видимому, ими руководил». Сначала всех увезли на допрос в Следственный комитет (СК), а затем Ткачева отвезли в СИЗО «Матросская тишина».

«Его почему-то арестовывал военный отдел СК. Там есть какая-то провокация на фоне того, что где-то что-то произошло и там было оружие, которое якобы [предназначалось] для него», — заявила Фролова.

Она также обратила внимание на сходство фамилии человека, который участвовал в этом деле — Константинов, с фамилией свидетеля Константинова (он же Руслан Д.) из дела «Нового величия».

В Следственном комитете России пока никак не прокомментировали эту информацию.

Напомним, фигуранты дела «Нового величия» были заключены под стражу 16 марта решением Дорогомиловского районного суда Москвы. Их обвиняют по ст. 282.1 УК РФ (организация экстремистского сообщества). После общественного резонанса двоих девушек — 18-летнюю Анну Павликову и 19-летнюю Марию Дубовик — перевели из СИЗО под домашний арест. Под стражей остаются четверо фигурантов дела.

Согласно материалам дела, человек под ником «Руслан Д.» предложил активистам преобразовать оппозиционный чат в политическое движение, сам написал политическую программу «Новому величию» и арендовал помещение для проведения «учредительных собраний». Позже стало понятно, что он был осведомителем или даже штатным сотрудником спецслужб.

В августе московская прокуратура в ответ на заявление депутата Валерия Рашкина сообшила, что не видит оснований для проверки действий правоохранительных органов, так как фигуранты дела «Нового величия» действовали добровольно.