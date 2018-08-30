Суд решил поместить жертву пыток в ИК-1 Евгения Макарова под надзор после освобождения

За жертвой пыток в ярославской колонии Евгением Макаровым установят административный надзор после того, как он выйдет на свободу. Соответствующее решение принял Заволжский районный суд Ярославля, передает ТАСС.

Административный надзор подразумевает, что в течение трех лет Макарову придется два раза в неделю отмечаться в отделении полиции по месту жительства, а также не посещать массовых мероприятий и не выходить из дома после 22:00 часов.

Адвокат фонда «Общественный вердикт» Яков Ионцев назвал это решение необоснованным: Макаров не сможет соблюдать эти требования из-за того, что находится под госзащитой.

Согласно заявлению представителей ярославской колонии №8, куда Макарова перевели в прошлом году, надзор был обоснован тем, что за время отбывания наказания у Макарова было 142 нарушения режима. Они добавляли, что Макаров также не работал и не обучался в колонии, не имеет поощрений и характеризуется сотрудниками колонии крайне отрицательно.

Однако адвокат Макарова Ионцев считает, что сообщившие о нарушениях сотрудники ФСИН могли дать ложные сведения о его нарушениях: они могли быть поводами для применения силы против Макарова. Так, представители ФСИН сразу после опубликования видео заявляли, что заключенный сам провоцировал сотрудников колонии на избиения.

Накануне фонд «Общественный вердикт» сообщил об условиях содержания Макарова в ярославской ИК-8. Макаров пожаловался на то, что не может получить необходимые лекарства — соответствующее разрешение от начальника колонии уже «неделю как не рассмотрено». Он также рассказал о провокациях со стороны сотрудников колонии.

Напомним, 23 августа «Новая газета» опубликовала еще одно свидетельство пыток в ярославской ИК-1. На видеозаписи, предположительно сделанной в конце 2016 года, те же сотрудники ФСИН, что пытали и заключенного Макарова, заставляют заключенных бегать по коридору и бьют их руками и дубинками.

СК возбудил еще одно уголовное дело о превышении полномочий против сотрудников ярославской колонии №1 после публикации видео.

Первое уголовное дело было возбуждено после публикации видеозаписи пытки над Макаровым, которая оказалась в распоряжении адвокатов «Общественного вердикта». Она была сделана в июне 2017 года с помощью видеорегистратора, который обязан носить каждый сотрудник ФСИН.

На видео мужчины в форме несколько минут по очереди бьют Макарова дубинками и кулаками по ногам, а также льют ему на голову воду из ведра. По первому делу арестованы 11 сотрудников колонии, еще один находится под домашним арестом.