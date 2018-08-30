Суд оставил в силе штраф «7х7» в 800 тысяч рублей за интервью о наркотиках с членом Либертарианской партии Михаилом Световым

Сыктывкарский городской суд оставил в силе штраф в 800 тысяч рублей интернет-журналу «7х7» за интервью в блоге о наркотиках с членом Либертарианской партии Михаилом Световым, сообщает само издание.

Мировой судья постановил оставить жалобу без удовлетворения. Юрист Владимир Зубков предоставил документы о том, что журнал является субъектом малого предпринимательства, выписку из Единого реестра юридических лиц и финансовую отчетность. Редакция объявила сбор средств на оплату штрафа.

«Мы считаем такое наказание актом цензуры и попыткой закрыть издание за то, что мы предоставляем людям с разными взглядами площадку для высказываний. Для нас важно продолжать работать и делать это на принципах независимости и объективности. Мы хотим и дальше писать уникальные материалы о том, что происходит с гражданским обществом в регионах России», — заявил «7х7».

Штраф в 800 тысяч рублей изданию «7х7» и в 40 тысяч рублей главному редактору Софье Крапоткиной назначили 20 июня, исходя из ст. 6.13 КоАП о пропаганде наркотиков. В интервью Михаил Светов рассуждал о вреде синтетических наркотиков и героина. Эксперты посчитали, что героин в материале выставлялся «в более привлекательном свете».

В «7х7» считают, что слова Светова не подпадают под определение пропаганды, сформулированное в законе: «Зрителям не предлагается употреблять наркотики, не говорится о пользе их употребления, не называются места их приобретения или способы изготовления. Михаил Светов рассуждает о плюсах легализации наркотиков и предполагает, как бы выглядела их законная продажа».