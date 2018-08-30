Полицейские потребовали заблокировать сообщество «Омбудсмен полиции» во «ВКонтакте» из-за публикации их личных данных

Полицейские подали в Люблинский районный суд Москвы иск о блокировке паблика во «Вконтакте» «Омбудсмен полиции», в котором публикуется информация о правонарушениях сотрудников правоохранительных органов. Об этом «Дождю» рассказал создатель сообщества Владимир Воронцов.

Совместный иск подали заместитель начальника отдела МВД «Печатники» по охране общественного порядка Владимиром Вольченко, сотрудница УВД по Северо-Западному округу Москвы и шестеро работников отдела безопасности УВД на Московском метрополитене.

Они потребовали признать деятельность паблика незаконной и нарушающей права граждан на неприкосновенность частной жизни. Воронцов предположил, что иск подан из-за трех постов, в которых упоминаются их имена.

Как сообщает «Дождь», первая запись была посвящена нарушениям в работе с личными делами сотрудников отдела собственной безопасности, к ней был прикреплен коллаж с их фотографиями.

Ко второму посту прикрепили фотографию старшего инспектора отдела охраны общественного порядка Ирины Симановской и аудиозапись, на которой она называет сотрудников «существами, причем без мозга».

Третье сообщение касалось чата в WhatsApp, созданного Вольченко, несмотря на запрет бывшего начальника, в котором он «позволил себе определенные фривольности».

Сообщество «Омбудсмен полиции», появившееся в 2017 году, публикует информацию о нарушениях в работе сотрудников полиции для привлечения их к ответственности. В ноябре прошлого года у Воронцова прошли обыски после публикации фотографии подполковника полиции с пририсованным к лицу страпоном. Тогда Следственный комитет России отказался возбуждать дело об оскорблении представителя власти.