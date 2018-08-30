Французская актриса обвинила Жерара Депардье в изнасиловании и сексуальных домогательствах

Прокуратура Парижа начала предварительное расследование обвинений в сексуальных домогательствах и изнасиловании, выдвинутых 22-летней французской актрисой против актера Жерара Депардье. Ее имя не сообщается, пишет Le Parisien.

По информации издания, девушка подвергалась сексуальному насилию дважды в «кулуарах во время неофициальных репетиций».

Депардье подтвердил, что знаком с актрисой. Однако он отвергает все обвинения в изнасиловании. «Жерар Депардье потрясен. Это обвинение противоречит тому, кто он есть, и тому, что он уважает», — заявил его адвокат Эрве Темим.

В 2017 году в США более 70 женщин обвинили продюсера Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах, что вызвало серию скандалов и в других странах, в том числе в России (три журналистки обвинили в сексуальных домогательствах депутата Госдумы Леонида Слуцкого). Во Франции в изнасиловании обвинили актера Филиппа Кобера и режиссера Люка Бессона.