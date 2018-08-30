УЕФА провела жеребьевку группового этапа Лиги чемпионов. Соперником ЦСКА стал испанский «Реал»

Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) провел жеребьевку группового этапа Лиги чемпионов.

Из российских команд в футбольном турнире будут участвовать «Локомотив» и ЦСКА. Первый клуб попал в группу D вместе с португальским «Порту», немецким «Шальке» и турецким «Галатасараем».

В группе G с ЦСКА будут соперничать испанский клуб «Реал», итальянский «Рома» и чешский ФК «Виктория».

На церемонии жеребьевки был объявлен лучший игрок сезона-2017/18. Им стал полузащитник «Реала» хорват Лука Модрич. На награду претендовали игрок «Ливерпуля» Мохамед Салах и нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду.