Новая газета

30 августа

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УЕФА провела жеребьевку группового этапа Лиги чемпионов. Соперником ЦСКА стал испанский «Реал»

Спорт

 

Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) провел жеребьевку группового этапа Лиги чемпионов.

Из российских команд в футбольном турнире будут участвовать «Локомотив» и ЦСКА. Первый клуб попал в группу D вместе с португальским «Порту», немецким «Шальке» и турецким «Галатасараем».

В группе G с ЦСКА будут соперничать испанский клуб «Реал», итальянский «Рома» и чешский ФК «Виктория».

На церемонии жеребьевки был объявлен лучший игрок сезона-2017/18. Им стал полузащитник «Реала» хорват Лука Модрич. На награду претендовали игрок «Ливерпуля» Мохамед Салах и нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Теги:
локомотив, цска, футбол, лига чемпионов, ek
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