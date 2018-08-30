Reuters: ФСБ и Роскомнадзор тестируют новую технологию для блокировки Telegram

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России, Роскомнадзор и Минкомсвязи проводят в Реутове на сети Ростелекома лабораторные испытания российских систем анализа и фильтрации трафика (DPI — Deep Packet Inspection), которые используют для блокировки отдельных протоколов, узнало Reuters.

Из документа, оказавшегося в распоряжении агентства, следует, что в испытаниях участвовали такие российские компании, как РДП.РУ, АДМ Системы, НТЦ Протей, DDoS-Guard, Napa Labs, Vas Experts и Концерна Автоматика.

Совладелец НТЦ Протей Антон Пинчук подтвердил проведение испытаний и добавил, что его компания отказалась от участия в них из-за сжатых сроков подготовки. По его словам, идея Роскомнадзора заключается в том, чтобы найти эффективный способ блокировки запрещенного контента в интернете.

Топ-менеджер одной из компаний-разработчиков DPI, заявил, что в ходе испытаний пытались блокировать протоколы MTProto и SOCKS, которые использует мессенджер Telegram. Однако во время тестирования возникли проблемы: при попытке их заблокировать пропадал доступ к другим ресурсам, например к Сбербанку Онлайн.

«Эта универсальная технология (MTProto и SOCKS — ред.) используется не только в мессенджерах, но и в ряде других мобильных приложений, например банк-клиентах. Поэтому блокирование универсальных протоколов приводит к нарушению работы не только мессенджеров, но и большого числа других приложений», — объяснил гендиректор Vas Experts Алексей Алексеенко.

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В апреле 2018 года Таганский районный суд Москвы вынес решение о немедленной блокировке Telegram в России после того, как мессенджер отказался предоставить ФСБ ключи от зашифрованной переписки пользователей. Несмотря на блокировки, Telegram продолжает работать у большинства российских пользователей.

28 августа стало известно о том, что мессенджер изменил политику конфиденциальности, добавив туда пункт о возможности передавать спецслужбам информацию о людях, подозреваемых в терроризме, если на это есть соответствующее решение суда. Однако основатель Telegram Павел Дуров подчеркнул, что изменение политики связано с недавно вступившими в силу европейскими законами об охране личных данных и что оно не касается ситуации в России.