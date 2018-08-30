Госдеп США призвал Россию прекратить притеснение в Азовском море и Керченском проливе следующих в украинские порты судов

Государственный департамент США выступил с критикой действий России в рамках международного судоходства в Азовском море и Керченском проливе, сообщила официальный представитель ведомства Хизер Науэрт.

«С апреля Россия задержала сотни коммерческих судов, а за последние недели остановила не менее 16 коммерческих судов, пытавшихся попасть в украинские порты», — говорится в сообщении Госдепа.

По словам Науэрт, Россия игнорирует международные нормы, и ее действия являются еще одним примером продолжающейся кампании по «подрыву и дестабилизации Украины».

По словам главы Госпогранслужбы Украины Олега Слободяна, Россия задержала для досмотра более 150 иностранных судов, которые следовали в украинские порты на Азовском море. При этом судна, идущие в Россию, отмечает чиновник, проходят без задержек.