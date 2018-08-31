РБК: загрязняющие природу предприятия могут обязать внедрить экологичные технологии на 4.8 трлн рублей

В последней версии нацпроекта «Экология» (часть майских указов президента Владимира Путина) появилось новое направление об экологичных технологиях для загрязняющих природу предприятий. Его стоимость оценивается в 4,83 триллионов, что увеличивает расходы на весь экологический нацпроект в 4 раза — с 1,551 до 6,4 триллионов, сообщает РБК.

Направление «Внедрение наилучших доступных технологий» (НДТ) предусматривает обновление технологий промышленных предприятий для снижения образования отходов и выбросов промышленности.

По словам представителя министерства природных ресурсов и экологии, внедрить НДТ в первую очередь придется 300-м компаниям из списка загрязнителей министерства, которым это обойдется в 1,2 триллиона. Всего же проект затронет до 8 тысяч предприятий.

Новое направление в документе оценивается в 4,827 триллионов рублей, из которых большая часть, 4,8 триллионов, придется на внебюджетные источники (сами предприятия), а 27,4 миллиардов будут взяты из федерального бюджета.

По сравнению с предыдущей редакцией проекта, помимо появления нового направления, выросли расходы из федерального бюджета — с 632 до 680,5 миллиардов рублей. Из региональных бюджетов по-прежнему планируется потратить 125,5 миллиардов. Расходы внебюджетных источников (прежде всего промышленных предприятий) увеличились с 793,8 миллиардов до 5,6 триллионов.

В начале августа РБК сообщал о сокращении бюджетов других направлений напроекта по экологии на 320 миллиардов рублей. Большая часть изменений пришлась на направление «Чистая вода» о новых очистных сооружениях для улучшения качества питьевой воды.

Нацпроект «Экология» включает в себя 10 направлений. Главные цели к 2024 году: резкое сокращение загрязнений воздуха в центрах металлургии, переработка 80% отходов, переход на полное лесовосстановление и начало реабилитации Волги.