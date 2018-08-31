Счетная палата пожаловалась в ФСБ на сырость в хранилищах Государственной научно-технической библиотеки

Государственная публичная научно-техническая библиотека (ГПНТБ) хранит большую часть книг в непригодных для этого помещениях. Таковы результаты проверки трат Минобрнауки, проведенной Счетной палаты, сообщает РБК со ссылкой на текст отчета, направленного в ФСБ, Генеральную прокуратуру, Госдуму и Совет Федерации.

Неприспособлены для правильного хранения книг 83% хранилищ библиотеки, в которых находятся 5,6 миллионов книг — на общую сумму в 126,5 миллионов рублей. Согласно отчету, книги находятся «в основном в неприспособленных подвалах и полуподвальных помещениях, в которых отсутствует система вентиляции и кондиционирования воздуха, не соблюдается температурный режим».

По словам директора ГПНТБ Якова Шрайберга, библиотека уже ответила на претензии Счетной палаты, в библиотеку приходили и сотрудники ФСБ. «Мы отчитались по всем нарушениям, по части согласились. Министерство тоже рассмотрело замечания, мне объявили замечания. Вопрос был закрыт», — заявил Шрайберг РБК.

Палата также выявила нарушения требований к формированию, утверждению и финансовому обеспечению государственного задания на общую сумму в 143 миллиона рублей.

Среди нарушений названы «необоснованное уменьшение объема финансового обеспечения выполнения госзадания для библиотеки» и «необоснованное завышение ​затрат на выполнение работ» не менее чем на 54,2 миллионов рублей, а также оплата за счет субсидии работ, которые не были установлены заданием, почти на 80 миллионов.

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В отчете Счетной палаты, направленном в ФСБ, Генеральную прокуратуру, также говорится о нарушениях Минобрнауки при создании информационной «Карты российской науки», которая должна была стать системой для оценки и мониторинга результатов научно-исследовательской деятельности.

В июле надзорное ведомство уже сообщало, что проект за 450 миллионов был заблокирован и в настоящий момент не функционирует. По данным отчета, Минобрнауки (до своего разделения на два министерства в 2018 году) принял работу ненадлежащего качества.