ВЦИОМ: на подготовку ребенка к школе родители в среднем потратили 21 тысячу рублей

Средние расходы на подготовку школьника к новому учебному году составили 21 тысячу 135 рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты опроса ВЦИОМ.

Из них больше половины, 10 тысяч 196 рублей, приходится на покупку школьной формы и сменной обуви, затраты на письменные принадлежности и учебники в 2018 году родители в среднем оценили в 2,5 тысячи рублей.

Отдельной статьей участники вопроса выделили школьные нужды: около 1 тысячи 200 рублей ушли у них на охрану, техоснащение, моющие средства и т.д., а еще тысяча — на добровольный взнос.

Подготовка ребенка к школе вызывает посильные финансовые трудности у каждого второго родителя (51%), еще 21% родителей назвали траты к новому учебному году значительными, говорилось в опубликованных 29 августа результатах опроса ВЦИОМ.

При этом 72% опрошенных заявили тогда, что школьных знаний недостаточно для поступления в желаемый вуз по результатам ЕГЭ, а 45% рассказали, что современные педагоги учат их детей хуже, чем это было в советское время.