В Росгвардии назвали «провокационным» расследование Навального о хищениях при закупках продуктов

Обвинения в расследовании политика Алексея Навального о хищениях при закупке продуктов для Росгвардии «сфальсифицированные и провокационные». Об этом говорится в сообщении на сайте Росгвардии.

В заявлении Навальный называется «псевдо-борцом с коррупцией», который «сознательно, или демонстрируя элементарный непрофессионализм», не учитывал многих вещей.

По их словам, при сопоставлении цен в госзакупках Навальным не были учтены такие показатели, как сезонность, страна происхождения товара, издержки на транспортировку и проведение экспертизы продовольствия и многое другое.

«Все без исключения закупки продовольствия, которые осуществляет Росгвардия, прозрачны, проходят под постоянным контролем государственных органов и соответствуют всем требованиям российского законодательства», — заверили в Росгвардии.

Напомним, Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционера Алексея Навального опубликовал свое расследование о закупках продовольствия для солдат Росгвардии по завышенным ценам 23 августа.

После того, как в декабре 2017 года распоряжением правительства единственным поставщиком продуктов питания для Росгвардии стал «Мясокомбинат «Дружба народов», закупочные цены на базовые продукты (например, картофель, лук, капусту), по данным ФБК, выросли в несколько раз.