На оборонном заводе в Нижегородской области произошел взрыв. Несколько человек погибли

На заводе по производству взрывчатки имени Я.М. Свердлова в городе Дзержинске Нижегородской области произошел взрыв. Погибли три человека, еще трое пострадали. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в службе скорой помощи региона.

Взрыв произошел в цехе по производству аммонала, после чего начался пожар на площади около сотни квадратных метров.

Завод имени Я.М. Свердлова — один из крупнейших в России производителей боеприпасов, детонаторов и передаточных зарядов для горнорудной промышленности.

В начале июля пользователи соцсетей сообщили о сильном взрыве в помещении цеха, который позднее в региональном управлении Ростехнадзора «Коммерсанту» объяснили тем, что в одном из помещений завода рухнула стена.