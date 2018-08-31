Роскомнадзор: оснований для блокировки видеосервиса «Яндекса» в настоящее время нет

«Яндекс» выполнил все требования по удалению пиратского контента и оснований для блокировки его видеосервиса нет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

В ведомстве сделали такой вывод после проведения соответствующей проверки, пояснили в пресс-службе.

Накануне «Яндекс» убрал из поиска все ссылки на страницы с контентом, который требовал удалить холдинг «Газпром-медиа» для минимизации риска блокировки. При этом интернет-компания в очередной раз заявила, что отвергает обвинения в распространении пиратского контента.

Напомним, 24 августа холдинг «Газпром-медиа» потребовал от «Яндекса» удалить ссылки на пиратский контент из списка выдачи в поисковике. Холдинг это объяснил решением Мосгорсуда. Спустя четыре дня в Роскомнадзоре предупредили «Яндекс», что у компании есть трое суток на удаление ссылок, в противном случае вечером 30 августа начнется блокировка сервиса «Яндекс.Видео».

По техническим причинам, в случае блокировки «Яндекс.Видео» был бы ограничен доступ ко всему сайту yandex.ru.