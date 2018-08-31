На Алтае задержали священника по подозрению в изнасиловании 13-летней девочки

В Алтайском крае задержан настоятель храма Богоявления Господня в селе Черемное по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней, сообщает ТАСС со ссылкой на полицию.

«Священник подозревается в том, что вечером 20 июля 2018 года в Октябрьском районе города Барнаула, на берегу реки Обь, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении девочки 2005 года рождения, учащейся средней школы», – говорится в сообщении.

Правоохранительные органы завели дело по ч. 4 ст. 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы. Его имя в официальном сообщении не указано.

На сайте храма в селе Черемное сказано, что настоятелем является 49-летний Андрей Киселев.