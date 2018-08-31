«Ведомости»: бизнесу предложили инвестировать 1,5 трлн рублей в госпрограмму по развитию цифровой экономики

Государство предложило бизнесу найти средства на финансирование внебюджетной части государственной программы «Цифровая экономика» 2019-2024 годов. Примерная сумма составит 1,5 триллиона рублей. Об этом сообщают «Ведомости», в распоряжении которых оказалась копия паспорта программы.

По словам источника газеты, средства направят на развитие шести направлений. Почти все из них пойдут на реализацию проектов по направлению «Информационная инфраструктура». Расходы на остальные пять впоследствии могут вырасти, отмечает он. Взамен для исполнителей программы государство обсуждает льготные ставки по кредитам.

В управлении нацпрограммой задействованы «Мегафон», возглавляющий рабочую группу, и «Ростелеком», который является «центром компетенций». В обсуждении плана мероприятий участвуют Сбербанк, МТС, МГТС и фонд «Сколково».

По словам руководителя практики по работе с компаниями сектора технологий, медиа и телекоммуникаций KPMG Еркожа Акылбека, у задействованных в программе компаний даже совокупно нет свободных 1,5 триллиона рублей на инвестиции в проекты.

Под развитием «информационной структуры» подразумевается усовершенствование сетей связи и дата-центров, распространение 5G во всех городах-миллиониках и интернета в малонаселенных пунктах, образовательных учреждениях и больницах, появление сети интернета вещей в ключевых отраслях экономики и внедрение платформ спутниковой связи.