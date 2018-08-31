Новая газета

30 августа

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На предприятии в Самаре произошла вспышка газа. Двое рабочих погибли

Общество

 

В Самаре предприятии ПАО «Кузнецов», занимающемся машиностроением и созданием двигателей для авиационной и космической отрасли, произошел взрыв газовоздушной смеси. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на местную службу скорой помощи.

«Поступил вызов в один из цехов предприятия. Там четверо рабочих проводили чистку резервуара для хранения жидкого кислорода. Во время сухой чистки газовоздушная смесь воспламенилась и двое рабочих, находившиеся внутри резервуара, погибли», — заявил источник агентства.

Позже на предприятии подтвердили гибель двоих сотрудников. Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее в пятницу взрыв произошел на заводе по производству взрывчатки имени Я.М. Свердлова в городе Дзержинске Нижегородской области. Сообщалось, что ЧП случилось в цехе по производству аммонала, после чего начался пожар на площади около сотни квадратных метров.

В результате случившегося как минимум три человека погибли, еще трое пострадали.

Теги:
самара, взрыв
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