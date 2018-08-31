Работа российских следователей на месте убийства журналистов в ЦАР продлилась три дня

Сотрудники Следственного комитета, посещавшие Центральную Африканскую Республику в рамках расследования гибели там российских журналистов, вернулись в Россию через три дня после начала работы. Об этом рассказал временный поверенный в делах России в ЦАР Виктор Токмаков, передает РИА Новости.

«Завершена часть задач в рамках расследования, которые были на данный момент – это ознакомление с материалами центральноафриканского следствия, дополнительные допросы свидетелей и получение информации с телефона и ноутбука, которые остались», — сказал Токмаков.

По его словам, «результаты их пребывания покажут, есть ли необходимость еще туда приезжать».

Представители СК прилетели в ЦАР 27 августа. Как сообщалось, они намеревались изучить материалы, собранные местными следователями, а также встретиться с генеральным прокурором страны.

Напомним, в конце июля стало известно об убийстве российских журналистов Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева в Центральноафриканской республике, где те снимали документальный фильм о «ЧВК (прим. — частной военной компании) Вагнера» в рамках деятельности «Центра управления расследованиями» Михаила Ходорковского. Их тела обнаружили в 23 километрах от города Сибю.

По версии властей ЦАР и России, причиной убийства является грабеж: у репортеров были при себе 8,5 тысяч долларов наличными и дорогостоящая съемочная техника, которая до сих пор не найдена. По другой версии, к смерти журналистов могла быть причастна повстанческая группировка «Селека».