Германия выдала России подозреваемого в пособничестве террористической организации россиянина

Из Германии авиарейсом «Берлин — Москва» экстрадировали находившегося в международном розыске 31-летнего уроженца Кабардино-Балкарской республики, говорится на сайте Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

По данным спецслужб, он оказывал пособническую помощь международной террористической организации «Имарат Кавказ», запрещенной в России решением Верховного суда 8 февраля 2010 года.

В 2013 году, говорится в сообщении, он через третьи страны въехал в Сирию и «принимал активное участие в боевых действиях на стороне международных террористических организаций».

После этого задержанный пытался получить статус беженца в Германии, используя поддельные документы. Он был задержан немецкими правоохранительными органами в сентябре 2017 года.

Ранее в Берлине арестовали россиянина Магомеда-Али С. по подозрению в подготовке теракта. Он хранил у себя дома компоненты для изготовления взрывчатки. Его задержание связано с расследованием французских властей в отношении некоего Клемента Б., арестованного в апреле прошлого года. По версии следствия, он и Магомеда-Али С. якобы планировали собрать и привести в действие бомбу.