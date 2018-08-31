В Приморье объявили голодовку 18 человек с требованием пресечь подкуп избирателей «Единой Россией»

В Приморском крае в селе Вольно-Надеждинское 18 человек объявили голодовку с требование от правоохранительных органов пресечь предполагаемый «массовый подкуп избирателей» на местных выборах партией «Единая Россия», сообщает Интерфакс.

Голодовку поддержали кандидаты в депутаты Надеждинского района от партий ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия» и граждане, которым «небезразлична ситуация».

По словам участника голодовки, кандидата в депутаты в местную думу Андрея Николаенко, обращения с требованием разобраться с подкупом направлены в Центральную избирательную комиссию России, прокуратуру Приморского края и районную администрацию.

Николаенко утверждает, что с избирателями заключали «мнимые договоры агитации» и выдавали по ним деньги, а также представители партии собирали их персональные данные.

В «Единой России» заявление о подкупе избирателей назвали «манипуляцией общественным мнением», которое используют оппоненты в преддверие выборов. «Наши кандидаты действуют в рамках законодательного поля — принимают на работу агитаторов, оплачивая их труд со своих избирательных счетов, как того требует российское законодательство. Поэтому никаких нарушений не может быть», — рассказала пресс-секретарь приморского отделения партии Ольга Титаренко.

9 сентября по всей России состоится единый день голосования. В Надеждинском районе пройдут выборы в местную думу. Кандидатами в депутаты зарегистрированы 20 человек.