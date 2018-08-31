В Европейском университете в Санкт-Петербурге сменился ректор

Ректором Европейского университета в Санкт-Петербурге стал Вадим Волков. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.

Он вступил в должность с 31 августа. До этого Волков был проректором вуза и профессором «Института проблем правоприменения», который существует при Европейском университете.

Прежний руководитель вуза профессор Николай Вахтин продолжит руководить университетским Центром социальных исследований Арктики.

В начале августа Рособрнадзор вернул университету лицензию на осуществление образовательной деятельности. Прием документов в магистратуру ведется до 12 сентября, говорится на сайте вуза.

Читайте также Форточка в Европу приоткрылась. Европейский университет внезапно прошел проверку Рособрнадзора

Напомним, лицензию ЕУСПб приостановили 9 декабря 2016 года по итогам проведенных летом проверок. К университету также подан иск о выселении из занимаемого особняка в Санкт-Петербурге в связи с несоблюдением условий договора в части требований по охране памятников истории и культуры.

В январе 2018 года ЕУСПб окончательно передал городу обратно здание Малого мраморного дворца (особняка Кушелева-Безбородко) — в ноябре федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа оставил в силе решение о прекращении аренды здания. Сам университет переехал в здание по соседству — на Гагаринской улице, 6/1.