Двое человек получили ранения в результате вооруженного нападения на вокзале в Амстердаме

Неизвестный напал с ножом на граждан на Центральном вокзале Амстердама, сообщает De Telegraaf. Двое человек получили ранения, они госпитализированы.

Полиция сообщает, что задержала подозреваемого в нападении, ранив его. Преступник также доставлен в больницу. Его личность пока не установлена.

Сообщение поездов на вокзале, кроме четвертого и пятого путей, временно приостановлено. Очевидцы сообщают об эвакуации со станции. Полиция, в свою очередь, не упоминает об эвакуации с вокзала.