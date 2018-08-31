Новая газета

30 августа

60 лет обозревателю «Новой» Анне Политковской: смотрите фильм о ней

Двое человек получили ранения в результате вооруженного нападения на вокзале в Амстердаме

Общество

1
 

Неизвестный напал с ножом на граждан на Центральном вокзале Амстердама, сообщает De Telegraaf. Двое человек получили ранения, они госпитализированы.

Полиция сообщает, что задержала подозреваемого в нападении, ранив его. Преступник также доставлен в больницу. Его личность пока не установлена.

Сообщение поездов на вокзале, кроме четвертого и пятого путей, временно приостановлено. Очевидцы сообщают об эвакуации со станции. Полиция, в свою очередь, не упоминает об эвакуации с вокзала.

Теги:
нападение, вокзалы, нидерланды, ek
Рейтинг@Mail.ru

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxOpera