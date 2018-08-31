Двое человек получили ранения в результате вооруженного нападения на вокзале в Амстердаме
Неизвестный напал с ножом на граждан на Центральном вокзале Амстердама, сообщает De Telegraaf. Двое человек получили ранения, они госпитализированы.
Deux blessés lors d'une attaque au couteau à la gare d'Amsterdam— Agence France-Presse (@afpfr) August 31, 2018
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Полиция сообщает, что задержала подозреваемого в нападении, ранив его. Преступник также доставлен в больницу. Его личность пока не установлена.
Сообщение поездов на вокзале, кроме четвертого и пятого путей, временно приостановлено. Очевидцы сообщают об эвакуации со станции. Полиция, в свою очередь, не упоминает об эвакуации с вокзала.