Определились соперники «Спартака», «Зенита» и «Краснодара» в групповом раунде Лиги Европы

Российские клубы узнали своих соперников по групповому раунду Лиги Европы. Жеребьевка состоялась в Монако.

The official result of the #UELdraw! 🤩



Toughest group? 🤔 pic.twitter.com/nfTeWdG1rq — UEFA Europa League (@EuropaLeague) August 31, 2018

Московский «Спартак» попал в группу G, где его соперниками станут испанский «Вильярреал», австрийский «Рапид» и шотландский «Рейнджерс».

Питерский «Зенит» в группе C сыграет с датским «Копенгагеном», французским «Бордо» и чешской «Славией».

«Краснодар» попал в группу J вместе с испанской «Севильей», бельгийским «Стандартом» и турецким «Акхисаром».

Всего в групповом этапе Лиги Европы примут участие 48 команд.

Накануне состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов.

«Локомотив» сыграет против португальского «Порту», немецкого «Шальке» и турецкого «Галатасараем». ЦСКА будет соперничать с испанским «Реалом», итальянской «Ромой» и чешским ФК «Виктория».