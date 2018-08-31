Новая газета

30 августа

60 лет обозревателю «Новой» Анне Политковской: смотрите фильм о ней

Определились соперники «Спартака», «Зенита» и «Краснодара» в групповом раунде Лиги Европы

Спорт

 

Российские клубы узнали своих соперников по групповому раунду Лиги Европы. Жеребьевка состоялась в Монако. 

Московский «Спартак» попал в группу G, где его соперниками станут испанский «Вильярреал», австрийский «Рапид» и шотландский «Рейнджерс».

Питерский «Зенит» в группе C сыграет с датским «Копенгагеном», французским «Бордо» и чешской «Славией».

«Краснодар» попал в группу J вместе с испанской «Севильей», бельгийским «Стандартом» и турецким «Акхисаром».

Всего в групповом этапе Лиги Европы примут участие 48 команд. 

Накануне состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. 

«Локомотив» сыграет против португальского «Порту», немецкого «Шальке» и турецкого «Галатасараем». ЦСКА будет соперничать с испанским «Реалом», итальянской «Ромой» и чешским ФК «Виктория».

Теги:
футбол, nt
Рейтинг@Mail.ru

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxOpera