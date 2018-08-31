Минэкономразвития предложило штрафовать за несвоевременное сообщение о найденных воинских захоронениях

Правительство предложило штрафовать за несвоевременное уведомление органов местного самоуправления о найденных воинских захоронениях и останках. Минэкономразвития намерено добавить в «Кодекс об административных правонарушениях» статью 6.34.

Административное наказание предусматривает для граждан предупреждение или штраф в размере от одной до трех тысяч рублей, для должностных лиц — от двух до пяти тысяч рублей, для юридических лиц — от десяти до 20 тысяч рублей.

В ведомстве считают, что несвоевременное сообщение о непогребенных останках погибших во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и о других неизвестных воинских захоронениях может привести к их повреждению, поскольку на этих территориях могут проводиться строительные и земельные работы.

Инициатива поступила на фоне начавшихся раскопок на карельском лесном урочище Сандармох отделением Российского военно-исторического общества. Члены экспедиции утверждают, что на месте захоронены узники финских лагерей и солдаты Красной армии. Российские и финские историки называли эту гипотезу политически мотивированной. По мнению сотрудников общества «Мемориал», в Сандармохе находятся останки репрессированных советских граждан.

Накануне объявленной даты начала раскопок в открытом письме к министерству культуры России и правительству Карелии обратились родственники расстрелянных в Сандармохе в годы Большого террора. Они попросили предотвратить раскопки, которые могут нарушить целостность мемориального кладбища.