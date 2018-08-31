Константинопольский патриарх рассказал патриарху Кириллу о планах дать независимость украинской церкви

В Стамбуле состоялась встреча патриарха Константинопольского Варфоломея и патриарха Московского и всея Руси Кирилла, на которой представители духовенства, помимо прочего, обсуждали вопрос предоставления автокефалии (независимости) Украинской православной церкви.

Разговор патриархов длился более двух часов, большую часть времени они общались тет-а-тет в присутствии переводчиков.

Как сообщает украинский телеканал Громадское, после встречи двух предстоятелей митрополит Галльский Эммануил заявил, что Варфоломей сообщил Кириллу о планах по внедрению автокефалии на Украине.

«Вселенский Патриархат принял решение использовать все пути, чтобы решить вопрос предоставления автокефалии Украинской Православной Церкви», — митрополит Галльский Эммануил. #Громадское pic.twitter.com/xKb4TPayLx — Громадское (@HromadskeRU) August 31, 2018

В свою очередь патриарх Кирилл рассказал, что на встрече обсуждались вопросы, которые волнуют обе стороны. «Это была братская беседа, и я без согласования с его святейшеством (патриархом Варфоломеем) не хотел бы посвящать вас в детали. Хотя ничего секретного там не было. И ничего такого, что произвело бы какой-то взрыв в сознании,… ничего этого не было. Разговор был очень правильный», — приводит его слова РИА Новости.

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Напомним, еще в 2016 году украинский парламент обратился к патриарху Константинопольскому Варфоломею с просьбой предоставить автокефалию Украинской православной церкви.

«Автокефалия — это не проблема только украинских православных. Это — вопрос нашей независимости. Это вопрос нашей национальной безопасности», — заявлял президент Украины Петр Порошенко в июне 2018 года.

Варфоломей поддерживает дарование Украинской церкви автокефалии, однако Кирилл против предоставления самостоятельности. Не поддерживает движение за автокефалию и Украинская православная церковь Московского патриархата ( УПЦ МП).

с 1 по 3 сентября в Стамбуле состоится общее собрание епископата Константинопольской Патриархии (синаксис), на котором могут обсудить вопрос о создании единой поместной украинской церкви. Синаксис имеет консультативный статус, какие-либо решение по поводу автокефалии УПЦ могут быть приняты на заседании Синода Вселенского Патриархата, который состоится в октябре.