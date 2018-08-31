«ВКонтакте» добавила возможность закрыть свой профиль на фоне уголовных дел за репосты и картинки

«ВКонтакте» добавила возможность сделать свою страницу полностью приватной. Об этом сообщил управляющий директор социальной сети Андрей Рогозов.

«Сегодня мы запускаем возможность закрывать свой профиль настройками приватности, а также включаем ограничение на просмотр списка поделившихся записью только для ее автора», — написал он.

Теперь в настройках можно выбрать два типа профиля: «Открытый» (информация со страницы видна всем пользователям) и «Закрытый» (информация видна только друзьям пользователя).

Если выбрать второй вариант, то для просмотра страницы человека придется добавить его в друзья. В закрытом профиле будет отображаться минимум информации: имя и фамилия, превью главной фотографии (аватара), список общих друзей, по желанию — статус, город, возраст и место работы.

Рогозов добавил, что в скором времени «ВКонтакте» запустит возможность архивации или полного удаления старых записей и фотографий.

Изменение в политике приватности «ВКонтакте» появились на фоне участившихся за последнее время случаев, когда правоохранительные органы заводили уголовные дела по статьям об экстремизме и оскорблении чувств верующих за репосты, лайки и изображения. Так, в Алтайском крае фигурантами подобных дел стали четыре человека. Один из них, житель Барнаула Даниил Маркин, опубликовал картинку с персонажем сериала «Игра престолов» Джоном Сноу, у которого над головой был изображен нимб.