Пономарев, Макаревич и Улицкая потребовали прекратить дело «Нового величия». Петиция

Правозащитники, деятели культуры и «Новая газета» запустили петицию на платформе Change.org с требованием закрыть дело «Нового величия». Ее инициатором выступил исполнительный директор фонда «За права человека» Лев Пономарев. Ранее с похожим заявлением в прокуратуру и СК обратилась Юлия Павликова, мать одной из фигуранток дела.

Под петицией уже подписались писатель Людмила Улицкая, телеведущий Владимир Познер, музыкант Андрей Макаревич, политик Геннадий Гудков, правозащитник Светлана Ганнушкина, руководитель фракции «Яблоко» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Борис Вишневский и другие.

«Мы обращаемся к политическому руководству страны с требованием прекратить это политически мотивированное дело, наглядно демонстрирующее разложение государственных институтов», — говорится в петиции.

Фигуранты дела «Нового величия» были заключены под стражу 16 марта решением Дорогомиловского районного суда Москвы. Их обвиняют по ст. 282.1 УК РФ (организация экстремистского сообщества). После общественного резонанса двоих девушек — 18-летнюю Анну Павликову и 19-летнюю Марию Дубовик — перевели из следственного изолятора под домашний арест. Под стражей остаются еще четверо человек.

Согласно материалам дела, человек под ником «Руслан Д.» предложил активистам преобразовать оппозиционный чат в политическое движение, сам написал политическую программу «Новому величию» и арендовал помещение для проведения «учредительных собраний». Позже стало понятно, что он был осведомителем или даже штатным сотрудником спецслужб.