«Севилья» купила лучшего футболиста России 2017 года Квинси Промеса
Нидерландский нападающий «Спартака» Квинси Промес перешел в «Севилью».
⚡️⚡️⚡️ ОФИЦИАЛЬНО! Квинси @QPromes Промес покидает #Спартак и переходит в @SevillaFC— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) August 31, 2018
@fcsm_official благодарит Квинси за неоценимую роль в победах красно-белых и желает ему успехов в дальнейшей карьере! 🔴⚪️👏🏻
Спасибо, Антоха! 🎭❤️#КвинсиПромес #Spartak pic.twitter.com/i21LvtpNAk
Официально сумма трансфера не называется, СМИ писали о том, что она составляет около 21 миллиона евро.
Промес подписал с испанским клубом контракт на 4 года, его оклад должен составить 3,2 млн евро за сезон. Таким образом, он стал самым высокооплачиваемым из игроков «Севильи».
Промес играл в «Спартаке» с 2014 года, все это время он был одним из самых результативных нападающих российского чемпионата. По итогам 2017 года он был признан игроком года в России по версии еженедельника «Футбол». Всего Промес сыграл за «Спартак» 135 официальных матчей и забил в них 66 голов.