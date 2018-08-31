«Севилья» купила лучшего футболиста России 2017 года Квинси Промеса

Нидерландский нападающий «Спартака» Квинси Промес перешел в «Севилью».

Официально сумма трансфера не называется, СМИ писали о том, что она составляет около 21 миллиона евро.

Промес подписал с испанским клубом контракт на 4 года, его оклад должен составить 3,2 млн евро за сезон. Таким образом, он стал самым высокооплачиваемым из игроков «Севильи».

Промес играл в «Спартаке» с 2014 года, все это время он был одним из самых результативных нападающих российского чемпионата. По итогам 2017 года он был признан игроком года в России по версии еженедельника «Футбол». Всего Промес сыграл за «Спартак» 135 официальных матчей и забил в них 66 голов.