В Шереметьево перестали объявлять фамилии опаздывающих пассажиров из-за закона о персональных данных

В аэропорту Шереметьево перестали объявлять фамилии пассажиров, опаздывающих на рейс. Такое решение объяснили соблюдением закона о персональных данных.

«Теперь дикторы службы информации Шереметьево при оповещении опаздывающих пассажиров используют общее напоминание о необходимости срочно пройти на посадку с указанием рейса, но без указания фамилии конкретного лица», — сообщили ТАСС в аэропорту.

Федеральный закон №152 «О персональных данных» был одобрен 27 июля 2006 года. Руководство Шереметьево ссылается на соблюдение ст. 3 об основных понятиях, используемых в законе. Согласно тексту статьи, персональным данными является любая информация, которая прямо или косвенно относится к физическому лицу. Аэропорт также будет соблюдать требования ст. 6 ФЗ об условиях обработки персональных данных.