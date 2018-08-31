Новая газета

срочно

В Донецке убит глава ДНР Александр Захарченко

Усэйн Болт провел первый матч за австралийский футбольный клуб

Спорт

 

Восьмикратный олимпийский чемпион ямайский спринтер Усэйн Болт провел первый матч за австралийский футбольный клуб «Сентрал Кост Маринерс».

Болт вышел на замену на 72 минуте товарищеского матча против «Сентрал Кост Селект». Встреча завершилась победой «Мэринерс» со счетом 6:1.

«Я благодарен „Маринерс“ за предоставленный мне шанс. Сейчас я просто пытаюсь привыкнуть к ребятам. Они приняли меня, пытаясь научить меня разным вещам на тренировках. Попасть на поле и сыграть в профессиональный футбол — это замечательный момент», — сказал Болт после матча.

Напомним, 32-летний спортсмен подписал контракт с клубом, по условиям которого он будет тренироваться с командой. Решение о том, заключат ли с ним контракт, боссы клуба могут принять по итогам восьминедельного тренировочного периода.

Ранее 32-летний Болт неоднократно выражал свою любовь к футболу и, в том числе, к английскому «Манчестер Юнайтед», с которым он провел несколько тренировок и даже играл за клуб в товарищеском матче.

Болт заявил о завершении легкоатлетической карьеры после летней Олимпиады в Рио-де-Жанейро.

На Играх Болт стал девятикратным олимпийским чемпионом, пробежав в составе сборной Ямайки эстафету четыре отрезка по 100 метров. 

Позже МОК принял решение лишить всю сборную Ямайки золотой медали Игр-2008 в эстафете 4х100 метров из-за результатов допинг-теста бегуна Несты Картера: в его пробе обнаружили запрещенный препарат метилгексанамин. На тех соревнованиях бегуны из Ямайки установили мировой рекорд. Соответсвенно у Болта осталось восемь золотых олимпийских медалей. 

Теги:
nt, футбол, легкая атлетика
Рейтинг@Mail.ru

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxOpera