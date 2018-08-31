Восьмикратный олимпийский чемпион ямайский спринтер Усэйн Болт провел первый матч за австралийский футбольный клуб «Сентрал Кост Маринерс».

A moment in sporting history is made. @usainbolt, the footballer, steps onto the pitch in Yellow & Navy. ⚡️ #CCMFC #ALeague pic.twitter.com/3j9ZuEvTsf — Central Coast Mariners (@CCMariners) August 31, 2018

Болт вышел на замену на 72 минуте товарищеского матча против «Сентрал Кост Селект». Встреча завершилась победой «Мэринерс» со счетом 6:1.

«Я благодарен „Маринерс“ за предоставленный мне шанс. Сейчас я просто пытаюсь привыкнуть к ребятам. Они приняли меня, пытаясь научить меня разным вещам на тренировках. Попасть на поле и сыграть в профессиональный футбол — это замечательный момент», — сказал Болт после матча.

Напомним, 32-летний спортсмен подписал контракт с клубом, по условиям которого он будет тренироваться с командой. Решение о том, заключат ли с ним контракт, боссы клуба могут принять по итогам восьминедельного тренировочного периода.

Ранее 32-летний Болт неоднократно выражал свою любовь к футболу и, в том числе, к английскому «Манчестер Юнайтед», с которым он провел несколько тренировок и даже играл за клуб в товарищеском матче.

Болт заявил о завершении легкоатлетической карьеры после летней Олимпиады в Рио-де-Жанейро.

На Играх Болт стал девятикратным олимпийским чемпионом, пробежав в составе сборной Ямайки эстафету четыре отрезка по 100 метров.

Позже МОК принял решение лишить всю сборную Ямайки золотой медали Игр-2008 в эстафете 4х100 метров из-за результатов допинг-теста бегуна Несты Картера: в его пробе обнаружили запрещенный препарат метилгексанамин. На тех соревнованиях бегуны из Ямайки установили мировой рекорд. Соответсвенно у Болта осталось восемь золотых олимпийских медалей.