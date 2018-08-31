«Просто отдай Европу России»: в США рассекретили переговоры Билла Клинтона и Бориса Ельцина

Библиотека Билла Клинтона обнародовала 600-страничный документ стенограмм разговоров бывшего президента России Бориса Ельцина и Билла Клинтона, занимавшего пост президента США. Записи охватывают период с 1993 по 1999 год.

Из переписки в марте 1996 года следует, что Ельцин попросил у Клинтона 2,5 миллиарда долларов в кредит на свою избирательную кампанию. По словам российского лидера, средства были необходимы для решения проблемы выплаты пенсий и зарплат.

To think that, while I was getting ready to graduate kindergarten, Yeltsin was asking Clinton for a 2.5 billion loan for his election. pic.twitter.com/djketYQVsN — Emily Tamkin (@emilyctamkin) August 30, 2018

В августе 1998 года лидеры двух стран обсуждали экономическую ситуацию накануне дефолта. Клинтон выразил беспокойство финансовой ситуацией в мире и отметил политическое и экономическое давление в России: «Мы должны что-то придумать, чтобы Дума больше тебе помогала. Если хочешь, то время своего визита в сентябре я могу встретиться с ними [депутатами] в небольших группах». Ельцин ответил, что если президент США приедет в Россию и придет в Думу, то «это будет очень сильный ход с нашей стороны».

В июне 1999 года между Ельциным и Клинтоном состоялся разговор о конфликте в Косово. Американский лидер утверждал, что необходимо было выработать краткосрочное решение по телефону, а глава России настаивал на личных переговорах. «Мы оба должны встретиться в каком-нибудь скрытном месте. Только ты и я, мы должны встретиться или на борту судна, или на подводной лодке, или на каком-нибудь острове, чтобы ни один человек не мог нам помешать, чтобы тебя никто не беспокоил, и чтобы меня никто не дергал», — предлагал Ельцин. ​

В сентябре 1999 года президент России рассказал своему американскому коллеге о преемнике Владимире Путине. «К сожалению, на тот момент я не смог найти кого-либо из действующих кандидатов. Наконец, я наткнулся на него, на Путина, и изучил его биографию, его интересы, его знакомых и т.д. и т.п. Я понял, что он надежный человек, хорошо разбирается в том, что находится в его сфере ответственности. В то же время он обстоятельный и сильный, очень общительный и может легко входить в контакт с потенциальными партнерами. Я уверен, что вы найдете его высококвалифицированным партнером. Я глубоко убежден, что его поддержат как кандидата в 2000 году», — заявил Ельцин.

В ноябре 1999 года Ельцин попросил «отдать» Европу России:

— Билл, я прошу тебя об одном. Просто отдай Европу России. США не в Европе. Европой должны заниматься европейцы. Россия — наполовину Европа, наполовину Азия.

— То есть Азию ты тоже хочешь?

— Конечно, конечно, Билл. В конце концов мы договоримся обо всем этом.

— Я не думаю, что европейцам это очень понравится.

— Не всем. Но я европеец. Я живу в Москве. Москва это Европа, и мне это нравится. Ты можешь взять все другие страны в мире и обеспечивать их безопасность. А я возьму Европу и буду обеспечивать ее безопасность. Ну, не я, а Россия.

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Пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков, комментируя рассекреченные документы, заявил, что с Кремлем данное решение не согласовывали. Подобная практика, по его словам, «не всегда подлежит рассекречиванию, но, как правило, не рассекречиваются документы, которые касаются действующих политиков, это общемировая практика». В президентском центре Бориса Ельцина приветствовали публикацию ранее засекреченных документов.