В Петербурге согласовали акцию сторонников Навального против пенсионной реформы

Власти Петербурга согласовали акцию против повышения пенсионного возраста 9 сентября на Площади Ленина. Заявку на проведение акции подавали сторонники политика Алексея Навального.

В заявке активисты сообщали, что хотят устроить акцию на Сенатской площади, однако власти отказали в этом, предложив в качестве другого варианта Площадь Ленина.

«Да, это конечно не Сенатская площадь, но намного лучше, чем крошечная асфальтированная площадка посреди леса. Такое предложение нас вполне устраивает, и мы его принимаем», —рассказали активисты.

На прошлой неделе власти Москвы отказались согласовать акцию против пенсионной реформы 9 сентября. Глава департамента региональной безопасности Владимир Черников рассказал, что заявка сторонников Навального была отклонена, потому что в этот день в центре уже запланировали много мероприятий и будет невозможно провести шествие по Тверской улице и митинг на Охотном ряду. Альтернативной площадки для проведения публичного мероприятия активистам предложено не было.

Самого Навального задержали 25 августа у подъезда его дома за митинг в поддержку «Забастовки избирателей», который прошел в Москве еще 28 января. Сам политик уверен, что нынешний арест связан с предстоящим митингом против повышения пенсионного возраста, который планируется провести по всей России 9 сентября, в Единой день голосования.